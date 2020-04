43 Achterhoekse naobers steunen elkaar met opbeurende video in coronatijd

Éen van de mooiste dingen

,,Want naoberschap is één van de mooiste dingen van de Achterhoek. Dat kan nu niet fysiek, maar we kunnen er wel voor elkaar zijn”, zegt Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging, één van de initiatiefnemers van de video. Het idee ontstond begin vorige week spontaan en werd, na appverkeer tussen Kamperman, Otwin van Dijk, Gijs Jolink, Linda Commandeur en Sjoerd Weikamp deze week werkelijkheid gemaakt.

De Achterhoekers hebben begin deze week een paar tekstregels ingesproken, deels in dialect, dat gefilmd en het videootje vervolgens opgestuurd. Alles is gisteren in allerijl gemonteerd tot een vloeiend geheel. Kamperman: ,,Het enige achterliggende idee is dat we nu niet scholder an scholder staan, maar er nog altijd zijn voor elkaar. En dat maakt de Achterhoek zo mooi.”