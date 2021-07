5 miljoen euro van Rijk voor ‘toekomstproof’ maken woningen Achterhoek

2,2 miljoen euro gaat er naar de woningen in Overstegen. In eerste instantie worden hier 44 particuliere woningen verduurzaamd. Uiteindelijk gaat het om de aanpak van 350 particuliere woningen. ,,We maken per buurt plannen met de bewoners", zegt Ingrid Lambregts, wethouder van de gemeente Doetinchem. In Overstegen - een wijk daterend uit eind jaren zestig - zijn ook veel woningen in bezit van woningbouwvereniging Sité die al is begonnen met het verduurzamen in deze wijk.