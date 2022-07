Aalten blijft goedkoopst om te wonen; Bronckhorst en Doesburg kennen hoogste woonlasten

In de Achterhoek zijn huiseigenaren in Bronckhorst en Doesburg honderden euro’s duurder uit.



Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) zet jaarlijks de belastingcijfers van alle gemeenten op een rij. Aalten scoort al jaren laag op die lijst. Een meerpersoonshuishouden betaalt hier gemiddeld 668 euro per jaar aan gemeentelijke woonlasten. Het bedrag is een optelsom van onroerendezaakbelasting (ozb), riool- en afvalstoffenheffing. Daarmee staat Aalten landelijk op de tweede plaats. Alleen Holten-Rijssen is een euro goedkoper.



Twee jaar geleden stond Aalten landelijk nog op één. Wel is duidelijk dat ook hier inwoners steeds duurder uit zijn. Twee jaar geleden was een meerpersoonshuishouden in Aalten nog 573 euro kwijt. In de tussenliggende periode is daar dus bijna 100 euro bijgekomen.