Aangifte De Graafschap om spandoekactie ADO-fans in De Vijverberg

Duizenden tieners krijgen prik tegen meningokok­ken

25 februari LICHTENVOORDE - Duizenden tieners in de Achterhoek krijgen de komende maanden een prik tegen meningokokken. De eerste prikronde in deze regio is op woensdag 6 maart in de Hamalandhal in Lichtenvoorde, daarna volgen onder meer Terborg, Winterswijk en Doetinchem. Jongeren die zijn geboren in 2001, 2002 en 2004 zijn hiervoor opgeroepen.