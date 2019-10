Aanleg Doetinchems natuurgebied stilgelegd vanwege stikstof

Column Erik Hagelstein Boeren zijn onmisbaar, maar het moet echt anders

2 oktober Het aantal agrarische bedrijven in Gelderland is in twintig jaar tijd meer dan gehalveerd. Het beeld zal in de Achterhoek niet anders zijn. We identificeren ons nog altijd graag met boeren, al was het maar op de tribunes van voetbalclub De Graafschap. Onverschrokken, onafhankelijk en eigenzinnig.