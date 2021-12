Aanleg nieuwe woonwijken in gevaar: stroomnet is vol

De Graafschap-trai­ner Robbemond onder de indruk van reacties na overlijden Kistemaker: ‘Veel voor de club betekend’

DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Reinier Robbemond merkt dat het overlijden van Simon Kistemaker veel teweeg heeft gebracht bij zijn club en in de Achterhoek. ,,Hoe mensen hier over hem praten, en hoe supporters op zijn overlijden reageren, laat zien hoeveel hij voor deze club heeft betekend”, zei Robbemond in aanloop naar het thuisduel van vrijdag (20.00 uur) met Jong Ajax over de voormalig culttrainer van de Doetinchemse club.

