Aanpassing fietspad in Doetinchem kost 6.500 euro

Restaurant De Beren in voormalige H&M Doetinchem

27 maart DOETINCHEM - Restaurant De Beren opent een vestiging in Doetinchem. De eetcafé-keten die landelijk meer dan 50 vestigingen telt komt in het pand waarin tot februari van dit jaar kledingketen H&M zat. De Beren zit onder meer in Arnhem en Apeldoorn.