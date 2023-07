Aantal woningbranden in Doetinchem lager dan gemiddeld in Gelderland

Tapijtfa­briek vier dagen voor vakantie failliet, loon over juli nog niet betaald: ‘Heel zuur’

Na deze week hebben de medewerkers van Intercarpet vakantie. Maar die krijgt plots een andere lading, nu het personeel maandag is verrast met de mededeling dat de tapijtfabriek in Aalten failliet is. ,,Dit is heel zuur”, zegt curator Eef Steentjes, die het faillissement afwikkelt.