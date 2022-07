Acht óf negen Doetinchemse Herman Broods boven water: naar ‘Guus Hiddink’ wordt nog gezocht

Daarmee is het merendeel van de Brood-portretten terecht: de kunstenaar annex zanger maakte er in totaal elf, nu bijna 25 jaar geleden.



De portretten zijn onderdeel van Theaterfestival Buitengewoon, dat zaterdag en zondag (2 en 3 juli) is op meerdere locaties in de Doetinchemse binnenstad.



Met de expositie van de Doetinchemse Herman Broods – die tot en met 11 juli hangen in het Stadsmuseum – grijpt de organisatie terug naar de editie van het straattheater in augustus 1997.