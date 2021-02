Achterhoek een van de regio’s die meest in trek is bij Randstedelingen

De Graafschap dendert door en krijgt NEC-fans stil: ‘We zijn aan een bizarre reeks bezig’

21 februari NIJMEGEN - De Graafschap dendert door in de promotiestrijd. Met de 2-1 zege in de Gelderse clash bij NEC – met voor het eerst in vijf maanden publiek op de tribune – heeft de Doetinchemse eerstedivisionist zijn zevende (!) overwinning op rij geboekt. De Nijmeegse opponent is in het ‘testduel’ afgetroefd op volwassenheid en fysieke kracht.