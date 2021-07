Achterhoek en Maas en Waal laten zich massaal prikken, in gelovig Neder-Betuwe veel weigeraars

Uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat 66 procent van de 25- tot 44-jarigen ten minste één vaccinatie heeft gekregen en de oudere leeftijdsgroepen over de 80 en soms zelfs 90 procent heen gaan. De opkomst onder 65-plussers is op dit moment 92 procent voor de eerste vaccinatie, van de 45- tot 64-jarigen heeft inmiddels 84 procent een eerste prik gekregen. In de regio springt het kleine Rozendaal eruit, waar nagenoeg iedereen zich inmiddels minimaal een keer heeft laten vaccineren.