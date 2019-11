Achterhoek geeft bouw zetje met hogere norm PFAS

COLUMN Achterhoe­kers krijgen rode vlekken als iemand de baas gaat spelen

8 november Beste Achterhoekers. Achterhoekers krijgen rode vlekken in hun nek wanneer er iemand de baas of de chef gaat spelen. Daar worden wij heel ongemakkelijk van. Hoe lastig is het dan om op 'de zaak' of in de fabriek te moeten werken onder een baas of onder een omhooggevallen chef. Eentje die een Achterhoeker moet vertellen hoe het moet. Per definitie onmogelijk. Een Achterhoeker is een vakman en die hoef je echt niet aan te sturen.