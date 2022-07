Achterhoek kan krimpscenario uit kast halen door babyboomers: ‘Aantal mensen dat overlijdt neemt toe’

Tankstati­on, garage, cafetaria en kapsalon op Overstegen gesloten op last gemeente Doetinchem

DOETINCHEM - Een tankstation, een garage, een cafetaria en een kapsalon die in een gebouw zitten aan de Bilderdijkstraat in de wijk Overstegen zijn vrijdag gesloten op last van de gemeente Doetinchem. Bij een controle waren stoffen dusdanig opgeslagen dat er een ‘zeer gevaarlijke situatie was in het gebouw'.

