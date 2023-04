Achterhoek krijgt zijn eigen Pieterpad: 700 kilometer wandelen langs alle steden, buurtschappen en dorpen

De Achterhoek krijgt zijn eigen Pieterpad. In ongeveer zestig aaneengesloten wandelingen kunnen over een paar jaar alle steden, dorpen en buurtschappen in de regio worden aangedaan. De totale wandelafstand zal ongeveer 700 kilometer zijn.