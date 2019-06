Achterhoek zet in op rookvrije sportparken

Zorgen over droge Achterhoek­se bodem met tropische hitte in het verschiet

22 juni DOETINCHEM - Met een tropische week in het verschiet zijn er grote zorgen over verdere verdroging van de bodem in de Achterhoek. De grondwaterstand in deze streek is al ‘laag’ of ‘zeer laag’ en doordat de verdamping groter is dan de neerslag wordt het grondwater ook niet aangevuld.