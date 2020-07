Achterhoekse aanpak boerenprotesten is voorbeeld voor politie in heel Nederland: ‘Niet tegenwerken maar samenwerken’

,,Niet tegenwerken maar samenwerken”, noemt Toon Ruiken het, de Achterhoekse agent die sinds driekwart jaar veel optrekt met de boeren. ,,Ik heb contact met de boerenleiders van zeker tien groepen, vanaf de Duitse grens tot aan Apeldoorn en Vaassen, die samen meer dan 2.000 boeren vertegenwoordigen. We werken op basis van onderling vertrouwen en dat gaat gewoon goed.”



Ruiken (60), die werkt bij de politie Achterhoek-Oost, maakt van zijn ervaringen van de afgelopen driekwart jaar een werkdocument voor agenten in de rest van het land. Daarin staat hoe om te gaan met boerenprotesten, die vaak spontaan opkomen. Waar korpsen in de rest van Nederland vaak verrast worden door zulke acties, krijgt Ruiken meestal van tevoren een appje van de boeren.



,,Dat ik zover ben komt door het netwerken en onderling vertrouwen. Ik ben daarbij altijd duidelijk dat ze moeten luisteren, anders hebben ze alsnog een probleem. Want ook achteraf kunnen we handhaven en bijvoorbeeld trekkers in beslag nemen.”