Achterhoekse borrel in Amsterdam geschrapt: jongeren gaan liever dansen

De bus zou donderdag om 15.30 uur vertrekken vanaf het station in Doetinchem en zo'n twee uur later op de Amsterdamse locatie van Hesselink Koffie arriveren. Dit als vervolg op de eerste samenkomst in de hoofdstad, in februari. Destijds gingen zo’n dertig directeuren en andere mensen van Achterhoekse bedrijven daarheen, voor een maaltijd en borrel met evenzovele young professionals uit dit gebied, die nu in de Randstad wonen. Doel is de aandacht op de Achterhoek te houden, schijnwerper is daarbij vooral gericht op de banenmarkt in deze regio.