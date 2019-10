Achterhoekse Brekr krijgt prijs van publiek op Dutch Design Week

De Brekr, die vorige maand in Ulft werd gepresenteerd, krijgt de waardering als ‘Goed Industrieel Ontwerp’. De brommer was ook al genomineerd voor een ‘special award voor originaliteit’. Niels Willemsen en Jasper Hagedoorn hebben in het Klokgebouw in Eindhoven een stand voor de Brekr ingericht.

Mooi en handig

De Dutch Design Week trekt daar in een week tijd 70- tot 80.000 bezoekers. ,,Hier lopen veel mensen die bezig zijn met design, niet alleen wat mooi is, maar ook heel handig. Daarom hebben wij hier een stand. We hebben de Brekr nog maar een maand geleden onthuld, maar we krijgen nu al een prijs van het publiek, dat is wel fantastisch.”

Volledig scherm De Brekr op de presentatie in Ulft. © Theo Kock

Willemsen en Hagedoorn hebben de Brekr ontwikkeld met ontwerper Ivo Roos en engineer Daniel ter Braak. De levering van de 4199 euro kostende elektrische ‘brommer’ start volgend jaar april. Willemsen had verwacht dat er tegen eind van dit jaar wel honderd belangstellenden zouden hebben gereageerd. ,,Mensen konden vanaf vorige maand intekenen op een wachtlijst, maar we zitten nu al over die honderd. De respons is groot.”

Achterhoek tot China

De Brekr wordt samengesteld uit onderdelen die over de hele wereld worden gemaakt. Willemsen: ,,Van de Achterhoek tot China. Maar de Brekr zelf wordt in Nederland geassembleerd, mogelijk in Doetinchem. Die assemblage start in maart volgend jaar.” De fabrikanten zijn nog bezig met de voorbereiding voor de typegoedkeuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.