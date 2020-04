Achterhoekse burgemeesters roepen hulp minister in bij kwestie ziekenhuizen

‘De gezondheidszorg aan onze inwoners komt mogelijk op het spel te staan op de korte en met name ook de lange termijn', schrijft Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, in de brief.

‘Wij verzoeken al uw invloed aan te wenden om de continuïteit van de ziekenhuiszorg in onze regio te borgen’.



Er is, volgens Boumans, grote zorg nu vorige week bekend werd dat Rolf de Folter, voorzitter van de raad van bestuur van Santiz (waar beide ziekenhuizen onder vallen), is vertrokken. Eerder was Chrit van Ewijk al vertrokken als voorzitter van de raad van bestuur. ‘In de organisatie heerst ondertussen grote onrust’, schrijft Boumans.



De onrust is gaande sinds eind november 2019. Toen werd duidelijk dat er plannen waren om afdelingen (verloskunde en aanvankelijk ook de IC) vanuit het SKB over te hevelen naar het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem.

Vertraging nieuwbouw

In de brief wordt met name de zorg uitgesproken van de vertraging die hierdoor de nieuwbouw van het Slingeland aan de A18 oploopt.

De brief is mede ondertekend door Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk. Ook de andere Achterhoekse burgemeesters en die van Montferland en Doesburg hebben hun handtekening onder het schrijven gezet.

Kamervragen