Achterhoekse horeca verbijsterd over site tegen coronacheck: ‘Ik wil hier meteen vanaf!’

Uit een belrondje onder ondernemers die genoemd worden, blijkt dat het overgrote deel de website niet kent. Laat staan dat ze toestemming hebben gegeven om met adresgegevens en al op de site geplaatst te worden.



Zo is men bij De Heer IJs en Snacks in Varsseveld stomverbaasd. ,,Welke site?”, vraagt de verbouwereerde eigenaar. ,,Ik ben vóór de invoering van de CoronaCheck. Ik ga scannen aan de deur, nota bene.”



Hij onderneemt direct actie. ,,Ik ga meteen mailen, ik wil hier niets mee te maken hebben!”



En hij is niet de enige. Want vrijdagmorgen stonden er nog twaalf Achterhoekse ondernemers op de website. Later op de dag zijn dat er nog maar acht, nadat ook twee zaken in Doetinchem en een zaak in Aalten een mail hebben gestuurd naar de site en van de kaart zijn verwijderd.