Achterhoekse kraamzorg in nood, hulp aan jonge moeders is niet gegarandeerd: ‘Moeten ‘nee’ verkopen’

update Verloskun­di­gen: voorkomen dat kind in auto geboren wordt nu kraamka­mers Slingeland dag dicht zijn

Zwangere vrouwen in een aanzienlijk deel van de Achterhoek horen zaterdag veel sneller of hun baby in het ziekenhuis geboren moet worden. Dit omdat bevallen in het ziekenhuis in Doetinchem het grootste deel van die dag niet kan.