Achterhoekse monnik Thomas brengt boek uit met liefdeslessen: ‘Geen verstand van liefde? Ho even!’

Lange kras over nieuwe auto in Gaanderen

13 augustus GAANDEREN - De eigenaren hadden hun nieuwe BMW net twee dagen voor de deur staan in de Warnersstraat in Gaanderen, toen in de nacht van zondag op maandag het voertuig is vernield. Een onbekende heeft aan één kant over de hele lengte van de auto een kras getrokken met een scherp voorwerp.