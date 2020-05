Achterhoekse treinen van Arriva gaan weer twee keer per uur rijden; bussen rijden vanaf 2 juni

Man (21) in Wehl opgepakt voor stelen gereed­schap in Giesbeek

11:06 GIESBEEK/WEHL - Een 21-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt voor het stelen van een bosmaaier en grondboor in Giesbeek. Een oplettende getuige zag dat de man er even na middernacht op de Gemeint vandoor ging met de maaier.