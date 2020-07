Achtervolging door Achterhoek: man ramt politieauto, verliest macht over het stuur en vliegt over de kop

Meerval verovert Achterhoek­se wateren: vreten in één keer hele eend op, hondje mag water niet meer in

12:49 DOETINCHEM - De een vindt het een stinkend monster, de ander vindt het prachtig dat de soms gigantische meerval weer een vaste waarde is geworden in de Oude IJssel. Maar blijven er nog andere soorten over voor de sportvissers?