Adil Auassar is (bijna) klaar: ‘Jongensboek bij Sparta is dicht, ik ga door de voordeur naar buiten’

Uit in de regio Noorse cultband Madrugada was dood en begraven, maar is na 15 jaar weer ‘alive and kicking’ op Dauwpop

De Noorse rockband Madrugada deed een van zijn laatste optredens op het Dauwpop festival. Nu, vijftien jaar later, is de band terug. Zanger Sivert Høyem vertelt over de onverwachte herrijzenis.