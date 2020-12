Advocaat terreineigenaar: ‘Laad de Doetinchemse gifvaten op een platte wagen en voer ze af’

Bäcker is advocaat van Reinoud Arts, de eigenaar van het terrein aan de Voltastraat waarop 1300 vaten met brandblusschuim staan. Arts wil van de vaten af. ,,Vandaag kan nog met het afvoeren begonnen worden", zei de terreineigenaar voor de bestuursrechter in Arnhem.



Vorige week donderdag heeft de gemeente opdracht gegeven aan het bedrijf Viritec om een installatie te bouwen op het terrein van Arts, waarbij vier stalen containers worden geplaatst in een betonnen, lekvrije bak. Vanaf 4 januari moet het brandblusschuim (met daarin het niet-afbreekbare gif PFOS) worden overgepompt vanuit de 1300 vaten in de containers. Dit om zo te voorkomen dat er PFOS in de grond sijpelt.