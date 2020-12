Advocaat terreineigenaar: ‘Laadt de Doetinchemse gifvaten op een platte wagen en voer ze af’

In felgekleur­de hesjes rondjes fietsen voor veiligere rotondes in Doetinchem

2 december DOETINCHEM - Ze bleven maar rondjes fietsen, de mensen van de Fietsersbond, dinsdagmiddag op de rotonde Energieweg-Mercuriusstraat in Doetinchem. Gestoken in felgekleurde hesjes was het doel aandacht te krijgen voor de onveilige situatie op meerdere rotondes in en om de stad.