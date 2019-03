Advocaat van 20-jarige Doetinchemmer: ‘Criminele jeugdbende? Verzonnen door het OM’

Politie ontmantelt wietplanta­ge in kweektent op zolder in Doetinchem

12:00 DOETINCHEM - In een woning aan de Sikkeldreef in Doetinchem is woensdagmorgen een kleine wietplantage ontmanteld. Er stonden vijftien planten in een kweektent op zolder, laat de politie weten.