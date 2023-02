Af en toe een roos voor de Daimler van Diana: waarom Joke de bijlage uit 1997 altijd bewaarde

column Kom maar op met nieuwko­mers en al die huizen

Het lijkt een duizelingwekkend aantal. De Achterhoek wil tot 2030 liefst 8390 nieuwe huizen bouwen. In maart moeten daarover afspraken met woningbouwminister Hugo de Jonge worden getekend. Uiteraard houden we daarbij onze handjes op, want dat kunnen we niet allemaal zelf betalen.

2 februari