Agenten en fietser springen opzij om aanrijding te voorkomen, ‘Als je verslaafd bent, denk je maar aan één ding’

Opinie Ziekenhuis­baas Slingeland fel over randstede­lij­ke blik: ‘Regio wordt herhaalde­lijk en met enig dedain de maat genomen’

DOETINCHEM - Bestuurder Jeltje Schraverus van het Slingeland Ziekenhuis baalt van het randstedelijke denken bij het Rijk. ‘In de actuele discussie over de acute zorg in Nederland dreigt ook de dominantie van Randstedelijk denken’, schrijft ze in een open brief aan minister Ernst Kuipers.

30 november