Agenten halen jonge bromfietser (13) van de weg bij verkeerscontrole in Doetinchem

Heisa tussen buren en horeca over binnentui­nen in Doetinchem: ‘Pratende mensen, is dat overlast?’

20 september DOETINCHEM - Buren en horeca-exploitanten zitten elkaar in de haren over de binnentuinen achter de panden in de Grutstraat in Doetinchem. Bij overlast zegt de gemeente in te grijpen. Gelukkig loopt het terrasseizoen af.