Agenten treden café in Doetinchem binnen: drie arrestaties na geweldsincident

updateDOETINCHEM - Bij café en cafetaria Wijnbergen aan de Wijnbergseweg in Doetinchem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie personen aangehouden na een geweldsincident. In de kroeg zou één persoon met een glas gestoken zijn en daarna gewond zijn geraakt.

Het slachtoffer werd nagekeken door ambulancepersoneel. Vervolgens is hij op eigen gelegenheid naar de spoedeisende hulp gebracht. Het incident gebeurde na middernacht, dus na de verplichte sluitingstijd van de horeca.

In eerste instantie wilde de kroegeigenaar de deur niet openen voor de politie. Nadat agenten dreigden de deur met geweld open te maken, deed hij alsnog open. In het café konden zij drie verdachten oppakken. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was van het conflict, is niet bekend.

Verdachten zitten vast

Een politiewoordvoerder laat weten dat de drie verdachten van de mishandeling nog vast zitten en verhoord gaan worden. ‘Dit in combinatie met de verklaring van het slachtoffer moet uiteindelijk een beeld geven van de aanleiding.’ Het gaat om drie mannnen uit Doetinchem, van 22, 38 en 50 jaar oud. Een vierde persoon is diezelfde nacht ook opgepakt, maar dat had niets te maken met deze mishandeling.

Ook de rol van de eigenaar wordt onderzocht. Wat voor gevolgen het gaat hebben dat hij zijn kroeg na middernacht nog open had, is nog niet bekend. ‘Daar kunnen we niet op vooruit lopen', aldus de woordvoerder van de politie.