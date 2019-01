Airbagdief die 17 auto's kraakte in Doetinchem vol in beeld

Die bewuste nacht is de vermoedelijke autokraker twee keer gefilmd in de wijk. Rond 03.00 uur deed hij een poging tot inbraak aan het Loiredal. Hier is hij onderweg naar een Volkswagen Up, maar keert hij vlug om als het licht op de oprit aanspringt. De man staat lang genoeg naar de camera gericht, waardoor zijn gezicht goed te zien is.



Een kwartier later weet hij wel een wagen te openen aan het Garonnedal. Hier sloopt hij de airbag uit het stuur en is de schade aan de auto groot. In totaal weet hij deze nacht zeven auto's leeg te roven.