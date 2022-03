Al zeker vijftien kamers, zomerhuisjes of appartementen voor Oekraïense vluchtelingen in Doetinchem

Doetinchem­mer verkocht illegaal vuurwerk aan minderjari­ge: ‘Ik ben al van jongs af aan een echte liefhebber’

DOETINCHEM – Drie dozen vol vuurwerk gekocht voor 850 euro per stuk lagen in het huis van een 22-jarige man uit Doetinchem. Toen hij werd aangehouden, lag zijn auto vol cobra-knallers. Was hij echt van plan om deze vele kilo’s aan professioneel vuurwerk tijdens de jaarwisseling de lucht in te knallen?

21 februari