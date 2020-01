Alarm om schrappen brandweerwagens in de Achterhoek: veiligheid in gevaar

FRÉ kanshebber 3voor12 Gelderland Awards

3 januari DOETINCHEM/ BABBERICH - De Achterhoeks/Duitse band FRÉ heeft twee nominaties in de wacht gesleept voor de 3voor12 Gelderland Awards 2020. In de categorieën Beste Video en Beste Artwork hoort de band van de in Doetinchem opgegroeide en in Babberich wonende Frederike Berendsen (24) tot de vijf kanshebbers.