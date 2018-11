Allerzielen? Met Facebook kun je ook rouwen

Lijvig oorlogs­boek ‘Het Lab’ over Doetin­chems WOII laboratori­um ligt in de winkels

31 oktober DOETINCHEM - Het Lab, een lijvig oorlogsboek van Karel Berkhuysen, ligt in de winkels. De Doetinchemmer beschrijft in het boek het, door de Duitse bezetter ingerichte, laboratorium. Deze stond in de Groen van Prinsterer Kweekschool in de wijk De Pas in Doetinchem.