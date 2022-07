Alles was gereed voor het eerste volledig biologische asfalt in Breedenbroek, toen begaf de machine het

BREEDENBROEK - Oude IJsselstreek is samen met Assen de eerste gemeente met volledig biologische asfalt. Het proces liep gistermiddag wel wat vertraging op: de asfaltmolen begaf het.

Uiteindelijk kon de strook biologisch asfalt op Den Dam in Breedenbroek donderdag toch nog gelegd worden. Want tegen 15.15 uur kon de gerepareerde machine alsnog aan de slag. In totaal wordt er 1500m2 wegdek geasfalteerd. Dit is een wegvak van 300 meter lang.

Echte primeur

Dit biologische asfalt is volgens Patrick van Wijngaarden, directeur van wegenbouwbedrijf Versluys, uniek. ,,Het bindmiddel in het asfalt is volledig gemaakt van biologische producten. Andere soorten asfalt bestaan nog voor een groot gedeelte uit bitumen.”

Bitumen is een bindmiddel gemaakt van aardolie. Doordat dit bestandsdeel vervangen is door 100 procent biologische producten als houtsnippers, bermgras en resten uit huisafval, zijn er geen fossiele brandstoffen meer nodig.

Het biologische asfalt wordt aangebracht met de ‘ouderwetse’ asfaltmachine. Het nieuwe asfalt kan aangebracht worden op een lagere temperatuur. Dit scheelt in het verbruik van de machine. Vervolgens wordt het verse asfalt gerold door een volledig elektrische wals.

De komende vier jaar wordt het stuk asfalt in de Achterhoek gemonitord door het Asfalt Kenniscentrum. Als het nieuwe asfalt het gebruik goed doorstaat, wordt het na die tijd op grotere schaal ingezet.

Oude IJsselstreek loopt voorop

Het is geen toeval dat deze pilot in de gemeente Oude IJsselstreek plaatsvindt. ,,Wij liften graag mee op duurzame en innovatieve pilots als deze”, aldus wethouder Ria Ankersmit. Ze is er trots op dat haar gemeente vooraan staat bij deze ontwikkelingen.

Ankersmit: ,,Dat duurzame ontwikkelingen nu wat extra geld kosten, dat is dan maar zo. Soms moet je dat er aan de voorkant voor over hebben.”

Volgens Paul Landa van het Asfalt Kenniscentrum is het dan ook een wisselwerking ,,We hebben koplopers als de gemeente Oude IJsselstreek nodig om door te kunnen ontwikkelen. We moeten het op kleine schaal uitrollen.”