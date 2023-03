Als je vol zit met vooroordelen kun je als agent nooit onbevangen de straat op

Ludgerpad nu helemaal bewegwij­zerd en geopend: in achttien etappes in voetsporen van missiona­ris

Wie de route van missionaris Ludger wil lopen kan nu terecht in de Achterhoek. Het deel van het Ludgerpad dat door deze regio loopt is in Zelhem officieel onthuld. De wandelroute gaat van Zutphen via Aalten naar Winterswijk en is nu helemaal bewegwijzerd.