Ambulance voor verwarde mensen in de Achterhoek de weg op

De psycholances worden bemand met medewerkers die om kunnen gaan met verwarde mensen. Tot nu toe werd de politie hier vaak voor ingeschakeld, maar die had al eerder laten weten hier niet meer voor te voelen. Het vervoer wordt sinds 1 april geregeld via de meldkamer van de reguliere ambulancedienst in de Achterhoek. Alleen worden dan geen ambulances ingezet maar speciale voertuigen en gespecialiseerd personeel. Het Witte Kruis heeft hierover afspraken gemaakt met de GGZ Vervoersdienst.

Politiecel

Verwarde mensen kwamen te vaak en onnodig terecht in een politiecel. Terwijl deze mensen eigenlijk naar de beoordelingskamer van GGNet zouden moeten. Daar kan de psychische gesteldheid vervolgens ingeschat worden. Een reguliere ambulance is daar niet geschikt voor. Een ambulance is niet prikkelarm, de persoon kan niet volledig zittend vervoerd worden en een ambulance is herkenbaar als een hulpverleningswagen. Dat laatste kan onnodig stigmatiserend werken.