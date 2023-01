Amphion snijdt in kosten: Ester van de Haar voor de zomer weg als directeur, kaartprijzen gaan omhoog

update Glas in de bedjes: schade door vuurwerk bij kinderdag­ver­blijf in Doetinchem

Vandalen hebben vermoedelijk met vuurwerk flinke schade aangericht bij kinderdagverblijf Lavendeltuin in Doetinchem. Verschillende ramen zijn kapot, aan muren zijn brandvlekken te zien en er ligt glas in de bedjes in het pand aan het Lavendelveld in de wijk De Huet.

29 december