Appje geeft al na kwartier uitslag van coronatest bij Doetinchemse snelteststraat

Agenten vinden half miljoen euro in verborgen ruimte van auto; mannen uit Doetinchem opgepakt

16 oktober DOETINCHEM - De politie heeft in twee auto’s bijna 650.000 euro aan contant geld gevonden. Een half miljoen euro zat verstopt in een verborgen ruimte in één van de voertuigen. Een man van 24 jaar en twee van 21 jaar zijn aangehouden op verdenking van witwassen.