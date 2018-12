Arnhemmer (54) opgepakt voor stelen bladblazers bij hoveniersbedrijf in Doetinchem

Analyse ‘Hoera, er mag weer worden gebouwd in de Achterhoek!’

29 december Het voorstel de beperking op het aantal maximaal te bouwen woningen in de zeven gemeenten los te laten, had direct tot gevolg dat er een bericht uit Baak binnenkwam op de redactie. Daar was er eerder dit decennium een streep gegaan door een nieuwbouwplan. Een mooi moment om het nu weer op te pakken, luidde de strekking van het bericht, want de Baakse jongeren willen nog steeds in hun eigen dorp wonen.