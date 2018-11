'Arno van Gradje' zingt grote hit nu met zijn eigen zoon

Het stond in 1982 met grote letters in de krant: ‘Tonny Magendans (12) wordt de nieuwe Arno (van Gradje)’. De jonge Arno Maas had de baard in zijn keel gekregen en zijn opvolger kwam uit Doetinchem. Samen met zanger Grad Hölzken trok Magendans door heel het land en overal klonk de hit Pappie, ik zie tranen in uw ogen.