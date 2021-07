Auto belandt op terras bij botsing in Doetinchem: ‘Terrasbezoekers geschrokken’

Graafschap­fan zit komend seizoen op blauw of wit stoeltje in plaats van een grijze

28 juni DOETINCHEM - Wie straks als supporter zijn rentree maakt op De Vijverberg zal een wit of blauw stoeltje aantreffen als zitplaats. De grijze stoelen, die vanaf 2000 op de tribunes zitten, zijn in de clubkleuren geverfd. Ook het logo - met de g - is groot terug te zien op de Roodbergentribune.