Auto belandt óp vangrail langs oprit A18 bij Wehl

De bestuurder reed rond 10.30 uur bij Wehl de snelweg op om in de richting van Doetinchem te gaan, toen de automobilist in de scherpe bocht van de oprit kennelijk de macht over het stuur verloor. Daarbij kwam de auto via de vluchtstrook óp de vangrail terecht. De wagen kon niet meer voor- of achteruit.



Een berger is opgeroepen om de auto van de vangrail af te takelen en weg te slepen. Hiervoor was de oprit afgesloten tot even na 11.00 uur.



Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen.