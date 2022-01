Auto gaat in vlammen op achter flat in Doetinchem

‘Er is hoop, ik heb een nieuwe kans’: Doetinchem­se start crowdfun­ding voor behande­ling in Amerika na ongeluk

DOETINCHEM - Een niet gestrooide weg veranderde het leven van de Doetinchemse Birgit Baijer in 2013 voorgoed. Ze raakte in een slip en botste frontaal op een tegenligger. Met geld uit een crowfundingsactie hoopt ze behandeld te kunnen worden in de Verenigde Staten.

4 januari