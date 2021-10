Auto met ingeslagen ruiten voor Doetinchems café waar geweldsincident was, eigenaar verbaasd: ‘Oeps. Dit krijgt een staartje’

terugblik Achterhoe­ker Erik sneuvelt in de finale van The Voice Senior: ‘Ik ben 60, maar niet ‘old school’’

9 oktober DOETINCHEM - Duizend aanmeldingen zijn er voor The Voice Senior 2021. Heel Holland zingt, zelfs op leeftijd! Vijftig kandidaten worden geselecteerd voor de audities. Journalist en zanger Erik Hagelstein uit Doetinchem is één van hen. Hij brengt het tot de laatste acht. Dit is zíjn verhaal.