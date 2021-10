Auto met ingeslagen ruiten voor Doetinchems café waar steekincident was, eigenaar verbaasd: ‘Oeps. Dit krijgt een staartje’

update Agenten treden café in Doetinchem binnen: drie arresta­ties na geweldsin­ci­dent

9 oktober DOETINCHEM - Bij café en cafetaria Wijnbergen aan de Wijnbergseweg in Doetinchem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie personen aangehouden na een geweldsincident. In de kroeg zou één persoon met een glas gestoken zijn en daarna gewond zijn geraakt.