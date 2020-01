Auto slaat over de kop na mislukte inhaalmanoeuvre, Doetinchemseweg afgesloten

Deze quizfanaat zit bijna altijd in publiek van De Slimste Mens

9 januari DOETINCHEM - ‘Wie is deze man en waarom heeft hij een abonnement op De Slimste Mens?'. En: ‘Deze jongen. Die is er altijd!'. Avond na avond raken mensen op sociale media niet uitgepraat over Ramon Wiendels (38). De Doetinchemmer zit deze dagen vrijwel altijd in beeld in het publiek van de populaire NPO-quiz De Slimste Mens.