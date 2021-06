Auto slaat over de kop op A18 bij Doetinchem: bestuurster gewond naar ziekenhuis

Wagen volgeladen met lachgas: boete voor Doetinchem­mer (25) in Winters­wijk

23 juni WINTERSWIJK - Een 25-jarige man uit Doetinchem is in Winterswijk door de politie betrapt met een lading lachgas in zijn personenauto. De bestuurder kreeg een bekeuring omdat hij niet aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voldeed.